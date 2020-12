Ce samedi après-midi, la section EcoFin du service d’enquêtes et de recherches (SER) de la zone de police boraine, épaulés par des collègues issus des services proximité, environnement et bureau judiciaire centralisé, ont participé à une opération de contrôles dans les commerces de la région.

Huit policiers ont ainsi été mobilisés pour accompagner les services de l’Afsca, de l’Onem, de l’ONSS et de l’Inasti. Au cours de cette opération, 12 magasins ont été contrôlés. Trois sanctions pour absence de dimona et trois avertissements relatifs au respect du règlement de travail ont été enregistrés. L’auditeur du travail a par ailleurs fermé et demandé la pose de scellés pour trois commerces dont les exploitants n’étaient pas affiliés en tant qu’indépendants

Du côté de l’Afsca, les services ont, à deux reprises, saisi et détruit des denrées alimentaires. Deux avertissements ont également été formulés concernant l’étiquetage des denrées. Enfin, un travailleur en séjour illégal a reçu un ordre de quitter le territoire.