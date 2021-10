La police boraine a eu le nez fin ce jeudi soir. Lors du contrôle d’un véhicule, par une équipe de la BAC, à la rue du Moulin, les forces de l’ordre ont mis la main sur deux morceaux de résine de cannabis, d’un pacson de marijuana et d’une arme prohibée.

Quatre personnes étaient à bord du véhicule contrôlé. "Le conducteur a d’abord prétendu qu’il n’était pas en possession de sa carte d’identité", confie la police boraine. "La fouille du véhicule permettra finalement aux policiers de mettre la main dessus. Ils ont ainsi découvert qu’il n’était pas titulaire d’un permis de conduire. Son véhicule a donc été enlevé par un dépanneur."

La fouille du véhicule et des personnes a révélé bien d’autres surprises. "Une fouille du véhicule et des personnes a été opérée en raison d’une odeur de cannabis émanant de l’habitacle", poursuit la police boraine. "Cette fouille a débouché sur la découverte de deux morceaux de résine de cannabis, d‘un pacson de marijuana et d‘une arme prohibée."