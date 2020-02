Une Athoise a écrit une chanson à son attention.

Tantôt apprécié pour son travail et sa sympathie, tantôt critiqué pour sa médiatisation, l’inspecteur Bertrand Caroy ne semble laisser personne indifférent. Le responsable du service circulation de la zone de police boraine a en effet autant de détracteurs que de fans. Pour preuve : après la création d’un groupe Facebook en son honneur, voilà qu’une chanson lui est dédiée.

À l’origine de ce titre, une Athoise qui justifie sa démarche par le respect qu’elle porte à Bertrand Caroy. "C’est une personne humble, sérieuse, loyale, juste et surtout un homme de respect", écrit-elle. Sur "Hallelujah" de Leonard Cohen, la chanteuse encense le policier. "Vous êtes sur terre pour régner, sécurité et loyauté, et faire de toutes nos routes un lieu de paix. La vie est tellement vite passée, croyez-moi bien vous êtes gravé, restez à jamais celui tant respecté", chante-t-elle.

Habitué à être exposé, Bertrand Caroy prend ce nouvel hymne avec sourire et philosophie. "On m’a envoyé le lien de la vidéo et j’ai bien sûr pris la peine d’écouter", explique-t-il. "Ça m’a touché. Par la suite, j’ai pris contact avec cette personne pour voir à qui j’avais affaire et pour la remercier. Oui, je suis cité dans cette chanson mais elle reste positive et sympathique, elle met le métier de policier en avant. Il n’y a donc pas de raison de réagir négativement."

La chanson a bien évidemment rapidement fait le buzz. "J’ai été pas mal charrié par les collègues mais ça fait aussi partie du jeu !", insiste-t-il, conscient de l’engouement qui se crée autour de sa personne. "On en fait probablement trop autour de ma personne. Je n’aurais jamais pensé à cela. Je fais mon travail du mieux que je peux, comme tous les policiers qui restent dans l’ombre. Tant que tout cela se fait dans le respect, je n’ai aucun problème."

À deux reprises malgré tout, Bertrand Caroy a dû déposer plainte contre des internautes qui étaient allés trop loin. "Je ne prends pas le temps de lire les commentaires et réactions. Mais policier ou non, je garde mes droits. Si on me menace ouvertement, il n’est pas question de ne pas réagir. De même, comme tout le monde, j’ai le droit d’avoir une vie privée. On ne peut pas tout faire sous prétexte que je suis aussi une personnalité publique." Au risque de voir la justice saisie.