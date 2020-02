Certains faits restent malgré tout en augmentation.

2019 aura été une année globalement positive sur le plan de la criminalité pour la zone de police boraine. Cette dernière vient en effet de dévoiler son bilan pour l’année écoulée et si certaines thématiques restent problématiques, certains faits sont à la baisse, "grâce au travail de terrain de nos policiers, aux moyens humains et matériels qui sont déployés et aux investissements qui sont consentis par les communes de la zone", insiste Jean-Marc Delrot, chef de corps.

En 2019, on a ainsi enregistré 2585 faits contre 2677 en 2018 (-3,4%). On notera la diminution des faits de dégradations, des incendies volontaires, des vols à la rue, à a tire, à l’arrachée et les vols dans les véhicules. Malheureusement, d’autres faits sont en augmentation. C’est le cas des attaques à main armée (17 contre 6 en 2018), des coups et blessures volontaires (658 pour 622 en 2018), des homicides (6 au lieu de 4), des vols avec violence et/ou menaces (69 faits contre 62 en 2018), des vols de voiture, des vols qualifiés dans les commerces et dans les habitations.

"Les chiffres sont plus particulièrement inquiétants en octobre et en novembre sans que l’on ne puisse expliquer pourquoi", souligne le chef de corps. "Chaque fait est un fait de trop mais nos services font de l’excellent travail, comme on peut le constater au regard des statistiques d’activités." Au niveau du service enquêtes et recherches (SER), ce sont par exemple 125 arrestations qui ont eu lieu, 48 mandats d’arrêt qui ont été décernés et 234 auteurs d’infractions qui ont pu être identifiés.

25 vols dans les habitations, 11 attaques à main armée (sur 17), 12 vols avec violence et 11 incendies volontaires ont pu être élucidés. Un important travail a par ailleurs été mené en matière de lutte contre les produits stupéfiants. Le montant des saisies s’élève par exemple à 130 439 euros. Cette lutte qui s’est également traduit au niveau du service circulation qui a multiplié les contrôles tout au long de l’année. 371 conduites sous influence de stupéfiants et 656 sous influence de l’alcool ont ainsi été constatées.

"La drogue au volant reste une problématique importante, nous constatons ce genre de faits de plus en plus régulièrement. Nous devons aussi constater, de manière générale, une augmentation des faits de violence au sein de notre société, qu’il s’agisse de violence intrafamiliale, de coups et blessures, d’homicides,...", regrette Jean-Marc Delrot. En 2020, la zone entend intensifier les efforts en misant davantage encore sur l’aspect proximité de ses services.