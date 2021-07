Ce jeudi 22 juillet n’a pas été de tout repos pour les policiers de la zone de police boraine. Aux environs de 20h14, une équipe du Service Intervention a procédé au contrôle d’un conducteur à l’avenue Schweitzer. Ce dernier roulait à tombeau ouvert lorsque les policiers ont croisé sa route. Ces derniers ont procédé à des tests alcoolémies et drogues qui se sont avérés positifs.

Et l’homme était visiblement bien connu de la justice belge. En effet, le contrôle de l’identité du conducteur a mis en évidence le passé de l’individu, qui était placé "en congé pénitentiaire" et aurait dû réintégrer la prison depuis plus d’un mois. L’homme a donc été privé de liberté et ramené dans les locaux à Colfontaine pour être déposé ce vendredi matin à la prison.

Toujours ce jeudi, le service BAC de la zone de police boraine a procédé en après-midi au contrôle d’une femme qui consommait des boissons alcoolisées sur la voie publique à la rue Grande à Saint-Ghislain. La dame âgée d’une cinquantaine semblait ne pas être à sa première bière… Elle a été verbalisée sur base de l’article du §2 de l’article 14 du Règlement Général de Police qui stipule qu’ "il est interdit de consommer des boissons alcoolisées sur l’espace public à l’exception des consommations vendues par les commerces de l’Horeca et consommées sur leurs terrasses."

La dame encourt une amende dont le montant, selon la gravité des faits établis, peut varier entre 60 euros et 175 euros. Le montant de l’amende pouvant atteindre 350 euros en cas de récidive.