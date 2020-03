Des rencontres doivent encore être organisées dans les prochains jours.

Prendre des cours de natation ou tout simplement aller piquer une tête devient chose difficile dans la région ! C’est pourquoi le bourgmestre de Boussu, Jean-Claude Debiève (PS), poursuit ses démarches afin de convaincre ses homologues des communes voisines de la nécessité de construire ensemble un complexe flambant neuf.

Le maïeur boussutois avait pris son bâton de pèlerin il y a quelques mois déjà, lorsque la fermeture définitive de la piscine de Boussu avait été confirmée. "Disons que jusqu’à présent, les retours sont plutôt positifs mais je n’ai pas encore pu rencontrer tout le monde. Il faut donc attendre avant d’espérer pouvoir crier victoire", précise-t-il.

Jean-Claude Debiève ira prochainement à la rencontre du collège communal de Quiévrain pour évoquer le sujet. Devrait ensuite suivre une rencontre avec celui de Honnelles. "Les collèges de Boussu et de Dour ont déjà marqué leur accord pour travailler conjointement. Mais notre volonté n’est pas d’avancer à deux. Nous souhaitons associer à la démarche les communes de Quiévrain, Honnelles et Hensies."

Un travail commun qui devrait permettre d’aller solliciter quelques subsides auprès de la Région wallonne. "En nous associant, nous répondons d’une part au principe d’intercommunalité souhaité par le ministre compétent, et d’autre part, répondons à une réelle demande du public, notamment des enfants à qui il est essentiel de pouvoir apprendre à nager."

À ce stade, rien n’est donc fait. "Dour est partante car la commune ne dispose que d’un point d’eau extérieur à la capacité limitée. Du côté d’Honnelles et de Quiévrain, de nombreux citoyens fréquentaient les bassins de Boussu, preuve d’une certaine attente. Nous espérons sincèrement que le projet verra le jour." Si aucune synergie n’était possible, les communes de Boussu et de Dour pourraient envisager de poursuivre seules sur le projet.

Rappelons que dans la région, la piscine de Quaregnon a récemment rouvert ses portes. La piscine Lago, à Mons, est également accessible mais particulièrement fréquentée, tout comme celle de Saint-Ghislain. Celle de Cuesmes devrait fermer à la rentrée scolaire prochaine pour cause de travaux pendant environ un an. Celle de Colfontaine est toujours fermée et aucune date de réouverture n’est annoncée. Bref, le manque d’infrastructure est criant.