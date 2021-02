La mobilisation se poursuit dans les communes concernées par le projet Boucle du Hainaut, porté par Elia. Et à Lens, on a décidé de frapper fort, visuellement parlant. Les riverains sont en effet invités à « humaniser » leur action en transmettant au collectif Cocicolens des photos de famille, d’animaux, de paysages lensois. Celles-ci seront affichées sur un pylône de 4,5 mètres de haut, installé à Namur le 13 mars prochain devant le parlement de Wallonie et le cabinet du ministre Willy Borsus (MR).