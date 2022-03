La majorité PS-MR+ de Quévy ne s’attendait certainement pas à ce que l’installation d’un abribus aux abords de l’église de Bougnies suscite tant de réactions. Et pourtant. La localisation initialement choisie a fait l’objet de contestation de la part de certains citoyens, notamment pour des considérations esthétiques. Si bien que la majorité avait dans un premier temps annoncé suspendre l’installation de l’aubette, le temps de trouver une éventuelle solution.

"Nous pensons assister d’une part à une réelle volonté de certains de préserver le cadre de l’église, qui est classé, et d’autre part à un syndrome Nimby", explique David Volant (MR+), premier échevin. Ce dernier se caractérise par habitude à approuver un projet pourvu qu’il se fasse ailleurs ou à refuser tout projet à proximité du lieu de résidence. Ici, en l’occurrence, l’installation d’un abribus. Qu’à cela ne tienne, le collège communal a souhaité prendre le temps de la concertation.

Ce week-end, des contacts informels ont été pris avec des citoyens." Certains m’ont expliqué leur volonté de ne pas avoir devant l’église une aubette qui gâcherait la vue sur l’église. Nous pouvons évidemment l’entendre. Ce mardi matin, à 7 heures et alors qu’il pleuvait, j’étais à l’arrêt de bus afin de discuter avec les navetteurs. De leur côté, les réactions sont évidemment différentes. Attendre son bus sous la pluie, même si ce n’est que quelques minutes, cela n’a rien d’agréable."

L’installation d’un abri est donc particulièrement attendue. "Envisager un autre emplacement n’est pas simple. Sur la place de Bougnies, par exemple, les bus ne circulent pas. Ça aurait évidemment été idéal. D’autres propositions n’ont pas non plus obtenu le feu vert des TEC. Ce qui a été décidé, c’est donc de rester à proximité de l’église, mais d’envisager l’installation de l’abri quelques mètres plus loin, le long d’une haie. Ce qui permettrait d’éviter de cacher la vue sur l’église."

Une alternative qui devrait satisfaire les plus récalcitrants, à défaut d’une solution plus satisfaisante. "Nous devons encore prendre contact avec l’AWAP, l'Agence wallonne du Patrimoine, afin de recueillir leur avis mais nous pensons que ce sera positif. Nous pouvons entendre les remarques de chacun mais l’intérêt général doit toujours primer sur l’intérêt particulier", conclut l’échevin. Si tout va bien, l’abribus pourrait être installé dans les prochains mois.