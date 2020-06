La plateforme SOS masques Boussu-Hornu a connu un très vif succès.

L’approvisionnement en masques de protection, véritable saga à la sauce belge, a donné lieu à de magnifiques élans de solidarité, un peu partout dans le pays. À Boussu, la plateforme d’échanges SOS masques Boussu – Hornu avait vu le jour à la fin du mois d’avril dernier. Un peu moins de trois mois plus tard, ce sont plus de 3000 masques qui ont été confectionnés et distribués gratuitement aux citoyens de la commune de Boussu.

Un chiffre que les bénévoles n’auraient jamais pensé atteindre. "Nous sommes partis de rien : quelques demandes de citoyens à l’attention des élus locaux", explique Joseph Vinti. "Il y avait une cinquantaine de demandes, nous nous sommes demandé comment y répondre. Très rapidement, les téléphones ont commencé à chauffer. Nous avons alors décidé de lancer une plateforme en ligne afin de les compiler et d’y répondre, dans la mesure du possible."

La machine était lancée et elle n’était pas prête à s’arrêter. "Nous pensions confectionner 200 à 300 masques, maximum. Mais tout a pris des proportions hallucinantes. Il a fallu assumer. Cela n’aurait jamais été possible sans nos 21 couturières, les distributeurs et la générosité des citoyens ou d’entreprises qui nous ont aidés en fournissant du tissu ou encore des élastiques, denrée devenue rare à cette période." La barre des 3000 masques a finalement été franchie il y a quelques jours.

"Par la force des choses, la demande a diminué. Nous recevons encore une cinquantaine de demandes par semaine environ. Les citoyens demandent que la plateforme ne disparaisse pas, ils souhaiteraient qu’elle se transforme en plateforme solidaire. Cela nous fait évidemment plaisir car c’est la continuité d’une magnifique aventure humaine. Nous verrons comment utiliser au mieux ce dispositif."

Evidemment, la commune de Boussu avait elle aussi pris des initiatives. Via le plan de cohésion sociale, des kits de couture avaient été distribués aux couturières bénévoles. Les masques en tissu promis par la commune avaient quant à eux tardé à arriver mais avaient finalement pu distribués au début du mois de juin. "Il n’y a jamais eu de volonté de concurrence de notre part, il s’agissait d’un travail conjoint mené dans l’intérêt de la population", insiste Joseph Vinti. N’en déplaise à certains.