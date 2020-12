Le ministère public a demandé lundi au tribunal correctionnel de Mons de condamner D.D. à une peine de cinq ans de prison ferme pour trois incendies volontaires commis à Boussu et Middelkerke, en septembre dernier, avec la circonstance aggravante que les faits ont été commis la nuit.

D.D. ne supportait pas avoir été éconduit par une jeune femme dont il était éperdument amoureux. La nuit du 9 au 10 septembre 2020, il s'est introduit dans son immeuble et a bouté le feu devant la porte de l'appartement occupé par la jeune femme et sous la cage d'escaliers. L'occupant de l'appartement du rez-de-chaussée a pu éteindre le feu avant l'arrivée des pompiers.

Dans plusieurs SMS, il avait menacé de tuer la jeune femme. Dans la foulée, D.D a bouté le feu à la voiture de sa compagne, les flammes ayant attaqué un second véhicule. Sa voiture a été filmée non loin de là, quelques secondes après le début de l'incendie. Enfin, le lendemain, il boutait le feu à une caravane stationnée dans un camping à Middelkerke où son téléphone portable a activé les bornes les plus proches.

Dans les jours suivants les incendies, il n'a pas arrêté de menacer et d'harceler la jeune femme. D.D est en état de récidive après avoir écopé de 12 ans de réclusion criminelle pour une tentative de meurtre devant la cour d'assises de Douai. Me Mairiaux, son avocat, a plaidé une peine inférieure à cinq ans. Les faits ne sont pas contestés. Jugement le 18 janvier.