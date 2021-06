C’est un coup de pouce qui sera sans nul doute apprécié. Dans le cadre de l’élaboration de son plan de relance, la commune de Boussu avait décidé, en 2020, d’intervenir forfaitairement dans les frais d’affiliation des jeunes sportifs de l’entité. Qu’ils soient affiliés dans un club de Boussu ou d’une autre commune, ceux-ci pourront dorénavant bénéficier d’une intervention sur le montant de leurs cotisations pour la saison 2021-2022.

Concrètement, la commune prévoit une intervention forfaitaire de 50 euros dans la cotisation payée pour un jeune sportif âgé de six ans (né en 2016) à 18 ans (né en 2004). "L’objectif, c’est d’inciter à la pratique sportive, génératrice de bonne santé et de bonnes valeurs comme la solidarité, le dépassement de soi, l’esprit d’équipe, la discipline", explique-t-on du côté du collège communal. "Il s’agit aussi d’aider les familles à maintenir un budget "sport et santé", devenu plus fragile à cause de la crise. Enfin, nous espérons favoriser l’émergence de talents sportifs et le sport pour tous."

Bien entendu, certaines conditions doivent être remplies pour prétendre à ce coup de pouce financier. Il faut évidemment être domicilié à Boussu et être affilié dans un club sportif pour la saison sportive 2021-2022. Le bénéficiaire – le jeune sportif ou ses parents – devra faire parvenir sa demande de remboursement forfaitaire au service des sports de Boussu, soit par e-mail à sports@boussu.be, soit via courrier (service des sports, rue Grande n°71 à 7301 Hornu).

Les demandes devront comprendre une attestation sur l'honneur des parents (le document-type à compléter a été transmis aux clubs de Boussu par le service des sports), une copie de la carte d'identité de l'enfant affilié, le RIB du compte bancaire des parents à créditer, une preuve du virement de la cotisation au club sportif et, enfin, une attestation du club d'affiliation (par le secrétaire-CQ) qui confirme que le joueur est bien affilié au club pour la saison sportive 2021-2022.

Les dossiers peuvent être soumis à partir de ce mois de juin et jusqu’au 1er octobre prochain. Une fois réceptionnés, ils seront vérifiés par le service des sports. Le service de la recette communale liquidera alors les montants au fur et à mesure des rentrées des dossiers lorsqu’ils auront été approuvés par le service des sports.Pour les sportifs boussutois affiliés dans un club non-boussutois, les documents-type à faire remplir par le club et les parents sont à solliciter auprès du service des sports de Boussu par e-mail sur sports@boussu.be.