C’est un véritable drame qui secoue le quartier de l’Alliance, à Boussu-Bois, ce mercredi. En milieu d’après-midi, un incendie s’est déclaré dans l’une des habitations du quartier. Malheureusement, malgré l’intervention des secours, une victime est à déplorer. Il s’agit d’une dame, vraisemblablement âgée de 52 ans, qui vivait seule.

À l’heure d’écrire ces lignes, aucune confirmation officielle n’a été émise quant aux circonstances du drame. Mais les pompiers ont quitté les lieux et la thèse accidentelle semble être privilégiée. Selon les premières informations, la quinquagénaire, gravement malade, se trouvait à l’étage, dans son fauteuil, lorsqu’elle s’est endormie après avoir allumé une cigarette. C’est cette dernière qui aurait provoqué l’embrasement des vêtements de la victime.

Réveillée et plus que probablement paniquée, celle-ci aurait tentée de regagner le rez-de-chaussée… Propageant ainsi le brasier à l'habitation, avec les conséquences que l’on connait. À ce stade, il ne s’agit que des premières constatations. Celles-ci devront être confirmées ou non par le parquet, qui était attendu sur les lieux ce mercredi soir.