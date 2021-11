Le projet est toujours dans les cartons mais de nombreuses questions attendent encore de trouver réponse. La commune de Boussu parviendra-t-elle à concrétiser ses ambitions en construisant une nouvelle cité administrative sur le site de l’ancienne verrerie, entre Boussu et Hornu ? Le souhait de la majorité est toujours intact mais du côté de l’opposition, on émet de plus en plus de doute et de craintes.

Le groupe Agora en a fait part devant l’assemblée du conseil communal et a, dans la foulée, sollicité un vote pour que le projet soit ni plus ni moins abandonné. Le groupe reste aujourd’hui convaincu que le budget nécessaire à la concrétisation de ce projet explosera et dépassera les estimations annoncées. Par ailleurs, il craint que le site ne soit pas suffisamment vaste pour accueillir l’ensemble des services et que des travaux de dépollution, extrêmement coûteux, ne doivent être entrepris justement en vue d’agrandir la capacité d’accueil.