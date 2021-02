C’est une nouvelle « bulle d’oxygène » qui vient d’être décidée par le conseil communal à l’égard des secteurs touchés par la crise sur le territoire de Boussu. Ce dernier vient en effet de voter de nouvelles mesures fiscales, destinées à les soutenir et à les aider à traverser cette sombre période, autant que faire se peut.

Plusieurs taxes et redevances dues par le secteur horeca, les forains, les maraîchers et ambulants ne seront ainsi pas perçues par l’autorité en cette année 2021. Il s’agit des taxes sur les débits de boissons et de la taxe de séjour sur les hôtels et chambre d’hôte, des redevances sur le placement des terrasses, tables et chaises, sur le droit d’emplacement sur les marchés ou encore sur les loges foraines et les cirques.

"Au total, ces allégements portent sur un montant de 162.000 euros", précise le bourgmestre, Jean-Claude Debiève (PS). "C’est un geste fort de l'assemblée représentative de la démocratie locale." Ces aides, si elles ne permettront pas toujours de sauver de la faillite certains travailleurs et indépendants, s’ajoutent à celles déjà accordées l’an dernier, quelques mois après le début officiel de la crise.

Via son plan de relance, estimé à quelque deux millions d’euros, la commune avait octroyé un bon à valoir de 100 euros aux Boussutois âgés entre 0 et 21 ans, à valoriser auprès des commerces et associations locales et accordé une prime compensatoire aux entreprises et commerces empêchés d'activité durant le confinement du printemps 2020.

Cette aide chiffrée à près de 162 000 euros n’est donc pas la première et pourrait ne pas être la dernière. La majorité socialiste s’attend en effet à devoir mettre la main au portefeuille dans les prochains mois, notamment pour soutenir son CPAS qui risque d’être de plus en plus sollicité par des familles durement éprouvées par la crise.