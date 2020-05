La plateforme n'a pourtant été lancée qu'il y a quelques jours.

Dans certaines communes de la région, les distributions de masques buccaux en tissu ont commencé. Dans d’autres, il faudra encore patienter quelques jours. De nombreux citoyens ont donc cherché des alternatives et se sont tournés vers la solidarité. Du côté de Boussu, la plateforme d’échange SOS masques – Boussu Hornu vient de passer la barre des 1000 masques distribués.

La plateforme n’a pourtant été lancée qu’il y a quelques jours. "Les conseillers communaux étaient régulièrement interpellés par des citoyens qui s’inquiétaient de voir qu’ils n’auraient pas de masques auprès du gouvernement Fédéral", explique Joseph Vinti. "Nous nous sommes demandé ce que nous pouvions faire pour leur venir en aide et répondre à leurs inquiétudes."

Rapidement, un groupe Facebook était créé et le travail commencé. "Nous ne pensions faire qu’une petite centaine de masques. Mais tout a rapidement pris des proportions importantes, il a fallu s’organiser pour répondre à une demande toujours croissante. De mon côté, je m’occupe de la partie logistique/informatique et de la distribution à vélo."

Les premiers masques étaient distribués le 27 avril dernier. Aujourd’hui, la barre des 1000 est franchie. "Chaque matin aux alentours de 10 heures, nous mettons en ligne un formulaire via lequel les demandes peuvent être adressées. Nous le clôturons dans l’heure et nous débutons la distribution. Si les livraisons ne sont pas assurées le jour-même, elles le sont le lendemain au plus tard."

Les masques sont distribués aux citoyens d’Hornu et de Boussu, totalement gratuitement. Une solidarité qui n’est possible que grâce au travail minutieux de 18 couturières et aux volontaires qui s’investissent pour gérer les demandes, préparer les colis et assurer la distribution de ceux-ci. Rappelons que du côté communal, des kits de couture ont été distribués afin que des masques puissent également être confectionnés.