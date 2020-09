Le plan de relance est désormais sur les rails.

Il avait été annoncé en juin dernier, voté par le conseil communal en juillet et finalement lancé à la fin du mois d’août. Le plan de relance économique élaboré par la commune de Boussu en vue de soutenir ses commerçants, ses indépendants, les professions libérales et ses citoyens est désormais bien enclenché.

"Les 5 services communaux (covid, finances, informatique, santé et communication) et la société montoise Spidam, choisie pour réguler la relation entre les commerçants adhérent et les bénéficiaires de l’opération, se sont coordonnés pour simplifier la mise à disposition de plus de 5000 chèques d’une valeur de 100 euros au bénéfice de la jeunesse locale", explique le bourgmestre, Jean-Claude Debiève (PS).

Preuve que l’initiative est saluée, ce ne sont pas moins de 30 enseignes ou associations qui ont déjà accepté de s’engager dans le projet en acceptant la valorisation du chèque destiné à booster le pouvoir d’achat des familles. Des familles qui, elles aussi, ont su apprécier le geste : en 10 jours, ce sont 166 000 euros qui ont été valorisés chez les commerçants adhérents. Les candidats intéressés peuvent d’ailleurs toujours se manifester jusqu’en décembre prochain.