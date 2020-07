En cette période de crise et pour soutenir les secteurs les plus durement touchés et les citoyens, les communes mettent la main au portefeuille. Boussu ne fera pas exception. La commune boraine vient en effet de valider son plan économique de relance, qui prévoit de soutenir d’une part les commerçants, les indépendants et les professions libérales, et d’autre part les citoyens.

"La crise sanitaire mondiale a impacté les modes de vie, l’économie et affecté le pouvoir d’achat. Pour réduire la portée de ces effets négatifs sur la vie de tous les jours, la commune a défini un plan de relance du commerce local, via l’octroi d’une prime compensatoire pour les commerçants indépendants et professions libérales, privés d’activité durant le confinement", explique la commune.

Elle a aussi acté un bonus au pouvoir d’achat, via un chèque "commerce local" de 100 euros. Ce dernier sera octroyé à chaque jeune de 0 à 18 ans (sans formalité) et de 19 à 21 ans (moyennant une preuve d’inscription dans un établissement scolaire en 2019-2020 ou en 2020-2021). "La combinaison des 2 actions créera un effet "boule de neige", assure encore la commune.

Concrètement, chaque famille bénéficiera d’une somme de 100 euros par enfant, matérialisée par un QR Code personnalité pour chaque enfant. Ce chèque ne pourrait être utilisé que dans un commerce situé sur l’entité de Boussu/Hornu et devra être dédié à des achats au bénéfice du bien-être des enfants.

La liste des commerces et services accessibles via le chèque « QR Code » sera communiquée aux bénéficiaires, par courrier et via les canaux de communication (Facebook, site internet communal). Le chèque "QR Code" sera utilisé à chaque achat dans un commerce éligible et participant à l'opération. Le QR Code sera scanné par la société vendeuse. Précisons qu’il n’est pas nécessaire pour le citoyen d’avoir un smartphone pour activer le QR Code.

L’opération débutera à la rentrée de septembre et se terminera le 15 décembre 2020.