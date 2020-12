Les fêtes de fin d’année sont bien souvent synonymes de réjouissances. Pour certains ménages malheureusement, la réalité est toute autre. En effet, il est parfois bien difficile d’avoir l’envie de festoyer lorsque l’on peine à boucler la fin de mois et à mettre un repas au centre de la table. Pour répondre à cette réalité, le plan de cohésion sociale de Boussu mène deux actions solidaires.

La première s’adresse à 100 familles durement touchées par la crise. Baptisée "du cœur dans les épinards", l’opération consiste en la livraison de colis alimentaires « anti-crise » à destination de 100 familles installées à Hornu ou à Boussu. "L’action s’adresse aux personnes qui ont subi une perte significative de revenus et/ou d’emploi ou une fermeture de commerce sans avoir pu encore reprendre l'activité", explique-t-on du côté du plan de cohésion sociale.

Les personnes qui se sentent concernées peuvent se manifester auprès de Marie Delangre, 54 rue de la Fontaine à Hornu, via mc.delangre@boussu.be ou par téléphone au 065/69.18.12 ou au 0498/90 83 98. Elles devront faire part de la nature des difficultés rencontrées et justifiant la demande d’un colis alimentaire, mentionner les coordonnées de la famille demandeuse et la composition de ménage.

100 colis sont prévus et seront attribués aux 100 premières candidatures correspondant aux critères d'éligibilité. Le plan de cohésion sociale livrera les colis alimentaires, au domicile de la famille, en toute discrétion. Le bénéficiaire aussi également la possibilité d'enlever le colis au magasin donneur. L’information est alors à préciser lors de la demande auprès de la coordinatrice de l'opération, au sein du PCS. L’opération débutera ce 15 décembre jusqu'à épuisement du stock.

Par ailleurs, le PCS organise également une deuxième édition de son réveillon solidaire, cette fois livré à domicile. Il s’agit d’un repas de réveillon, décalé de 4 jours, livré le 27 décembre, à la population précarisée/isolée. Les personnes peuvent s’inscrire via le 065/69 18 12 ou par e-mail via secretariat.pcs@boussu.be n mentionnant le nom, l'adresse, le téléphone et le nombre d'habitants sous le même toit.