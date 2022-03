C’est avant tout dans une optique de prévention que la commune de Boussu a décidé d’agir. Grâce à un subside, décroché auprès du Contrat Rivière Haine, cette dernière vient de mettre en place des aménagements de lutte contre les inondations au niveau du Moulin de Briques. Sur base d’un rapport de la cellule Giser, ce ne sont pas moins de 100 mètres de fascine qui viennent d’être réalisés le long des champs jouxtant la résidence du Moulin de Briques.

Les travaux ont été réalisés par les ouvriers communaux, encadrés par le cadre du Contrat de Rivière Haine. "La situation n’est pas comparable à ce que d’autres régions connaissent en période de fortes pluies mais des riverains nous ont interpellés afin de signaler que l’eau stagnait devant les habitations", explique Jean-Claude Debiève (PS), bourgmestre. "Le risque de débordement dans les habitations et les caves n’est donc pas nul."

Pour éviter que cela ne se produise, les autorités locales ont pris les choses en main. "Même si la problématique est gérable, nous faisons confiance aux rapports établis par la cellule Giser. Si l’on nous dit que les lieux sont à risque, nous en prenons bonne note et nous agissons. L’objectif, c’est que chacun soit à l’abri et plus serein. Ce n’est d’ailleurs pas le seul endroit où une intervention a été prévue. Nous agirons aussi, à titre d’exemple, au niveau de l’avenue Jules Ducobu."

Des rues asphaltées, en pente et à proximité de champs, c’est la parfaite combinaison pour être victime d’inondation ou de coulées de boue. "Des haies ont également été plantées devant les fascines. Une fois bien implantées, dans une perspective de six ans environ, les fascines pourront être enlevées. Les haies joueront le rôle de rétention de boue en plus d’être un formidable atout pour la biodiversité", ajoute encore le bourgmestre.