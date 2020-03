Le plan de cohésion sociale est à la manoeuvre.

Face à la pénurie de matériel de protection, la solidarité s’organise. Dans plusieurs communes, des citoyens se sont proposés pour confectionner des masques, destinés en priorité au personnel soignant, notamment les infirmières à domicile, les médecins traitants ou encore les kinésithérapeutes, en première ligne face au virus.

À Boussu, on a décidé d’aller plus loin et de soutenir cette solidarité. Cette après-midi, une trentaine de kits de couture comprenant du tissu, des élastiques et un tutoriel seront distribués aux couturiers et couturières bénévoles. Chaque kit permettra la confection de 16 masques, qui seront alors distribués aux personnel communal, enseignants, commerçants, caissiers, personnel soignant,… Bref, aux travailleurs qui continuent d’assurer leurs missions malgré le contexte sanitaire.

"Tous les kits ont déjà trouvé preneur, ils seront distribués ce vendredi dans le courant de l’après-midi", confirme Sandra Narcisi, échevine en charge du plan de cohésion sociale et de la participation citoyenne. "La situation est alarmante et nous sommes conscients que nous ne pourrons pas aider tout le monde. Nous faisons avec les moyens du bord, en estimant que des masques non-agréés, c’est toujours mieux que pas de masque du tout."

D’autres kits pourraient être distribués prochainement. "Nous avons eu un premier contact avec la zone de police boraine, qui serait désireuse d’en obtenir pour ses agents, également en première ligne et en contact avec la population", précise encore l’échevine. Si les fonds nécessaires sont débloqués et que les bénévoles se manifestent, à n’en pas douter, l’action pourrait être amenée à se répéter.

Une personne du Plan de Cohésion Sociale (PCS) se chargera de distribuer les kits et de récupérer les masques une fois terminés. Ceux-ci seront alors mis à la disposition des personnes les plus exposées ou fragilisées.