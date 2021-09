La corderie Laurent pourrait-elle faire peau neuve ? C’est en tout cas le souhait de l’administration communale de Boussu. Le site, situé au niveau de la rue du Moulin, a été exploité entre 1883 et 1966 via deux activités distinctes et contiguës, à savoir la construction mécanique sur sa partie est, et la fabrication de cordage sur sa partie sud-ouest. Une partie du site a ensuite été occupée, dès 1973, par Eurotubes, avant que la société – rebaptisée New Tubes entre-temps – ne fasse faillite en 2000. Depuis, il est vierge de toute activité.

Son potentiel est pourtant indéniable. L’administration communale l’a bien compris et entend en profiter. Lors du prochain conseil communal, les élus seront invités à voter une décision de principe relative à une convention de marchés entre la commune et la SPAQuE pour "la réalisation d’une étude urbanistique de mise en révision du plan de secteur relative au redéveloppement du site Corderie Laurent." En d’autres mots, un projet est dans les cartons et le conseil sera invité à en prendre connaissance.