Sur le coup de 16 heures, ce lundi après-midi, ce ne sont pas moins de 25 enfants qui vivront un moment précieux à leurs yeux. Pour la toute première fois, ils prendront en effet le départ des vacances. Pas de destination lointaine ou tropicale au programme, c’est toujours entre les frontières du Plat Pays que ceux-ci se ressourceront, plus précisément dans un gite de l’entité de Werbomont, en province de Liège.

Si ces huit jours de vacances peuvent paraitre anodins, pour ces enfants qui n’ont jamais eu l’opportunité de quitter leur domicile, il s’agit d’une première belle expérience. D’autant plus que cette dernière a dû se mériter. Il aura fallu près d’un an et une multitude d’actions (collecte de fonds via deux take away, vente de DVD,…) pour que ce projet "vacances pour tous", organisé à l’initiative de l’échevine de la jeunesse Sandra Narcisi (PS), devienne réalité.

"L'auto-financement du voyage est la résultante d'une mobilisation transversale: les jeunes conseillers communaux, 10 sponsors locaux, le plan de cohésion sociale et le Rotary club de Quiévrain-Dour", explique-t-on du côté du collège communal. "Le rotary a financé le coût du gîte et le transport d'une excursion au parc Forestia. Côté tourisme, la visite des Grottes de Remouchamp et du Monde sauvage d'Aywaille font partie du programme."

Pour cette première édition, le thème le tour du monde en huit jours a été défini, ce qui permet à ces jeunes enfants issus de milieux moins favorisés de découvrir les pays et les cultures à travers les coutumes. De nombreux partenaires de ce "voyage gastronomique" ont été associés au projet. "Couscous Delys, à Frameries, nous offre le repas pour notre soirée orientale, le Bec Fin, à Boussu, nous offre la viande pour une soirée américaine, la friterie Barbafrit à Boussu nous permet de profiter d'une soirée belge, le traiteur super Mercato, à Wasmes, nous fera voyager en Italie", précise Sandra Narcisi.

D'autres partenaires (le maraicher Vanqueleff à Hornu, le magasin "l'Etal" de Quaregnon, le Panier Garni d'Hornu, la société ECP Basècles, la société Tupperware et l'Asbl Ocarina) se sont eux aussi joints à l'action mais le travail d’implication et de terrain a été totalement coordonné par le service jeunesse de la commune de Boussu. "C'est un projet que l'on entend mené chaque année, pourquoi pas aussi à destination des seniors qui ne sont jamais partis en vacances ? Nous avons obtenu le soutien de tant de partenaires, malgré la crise sanitaire et des mois difficiles pour eux aussi", insiste l'échevine. Un soutien qui représente un montant de 5 à 6000 euros.