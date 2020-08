Un simple coup de fil pour ne plus avoir à faire la file. Voilà ce que propose dorénavant l’administration communale de Boussu. Face à la crise sanitaire et à la nécessité de s’adapter pour malgré tout pouvoir continuer à assurer le service à la population, cette dernière a décidé de "transformer un problème en opportunité."

Les Boussutois ont ainsi la possibilité de prendre rendez-vous au sein des services état civil et population. "Un coup de fil suffit pour obtenir un rendez-vous à J+1", promet le bourgmestre, Jean-Claude Debiève (PS). Les demandes de rendez-vous et d’informations peuvent être formulées par téléphone (065/71 73 56) ou par e-mail via population@boussu.be. Notons que les permanences du samedi sont maintenues entre 10h30 et 11h45.

Une multitude de documents peuvent ainsi être obtenus sur rendez-vous, voire même sur simple demande par e-mail, sous certaines conditions. Au niveau du service population, les citoyens peuvent obtenir leur carte d’identité, leur passeport, une légalisation de signature, une autorisation parentale, un certificat de vie et leur permis de conduire. Ils peuvent également déclarer une perte de carte d’identité.

Sans déplacement, il est possible d’obtenir une composition de ménage, un certificat de résidence, un extrait de casier judiciaire, de formuler un changement d’adresse ou de demander les codes PIN et PUK de la carte d’identité. Il est également possible, auprès du service état civil, d’obtenir les actes de naissance, de mariage, de divorce et de décès. Il faudra en revanche se déplacer pour les déclarations de naissance, de décès et les demandes de nationalité.

Rappelons encore qu’en cette période compliquée, les services restent accessibles mais que le port du masque est obligatoire.