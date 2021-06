Particulièrement fréquentées, certaines infrastructures sportives accessibles sur le territoire de Boussu méritaient bien quelques investissements. Pour leur offrir un petit coup de neuf, le collège communal a décidé de procéder à la rénovation complète du terrain de football situé à la rue de Binche. Dans un second temps, c’est le stade du Royal Francs-Borains (RFB) qui profitera de travaux d’aménagement, de clôtures et d’une mise en conformité.

Du côté du terrain de la rue de Binche, les travaux débuteront dans les prochains jours. Plusieurs actions seront ainsi entreprises sur le terrain. Il s’agira tout d’abord de passer l’éco-dresseur et de décompacter le dol par vertidrain. Concrètement, ces actions doivent permettre d’aérer, de drainer le terrain et de niveler sa surface. Un décomptage est indispensable sur certains sols, afin d’assurer la croissance des racines et, in fine, favoriser les échanges d’eau, d’air et de nutriments.