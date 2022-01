C’est une bonne nouvelle pour les petits boussutois qui fréquentent l’école communale du Champ des Sarts, à Boussu. À l’initiative des échevins des travaux et de l’enseignement, une extension d’infrastructure scolaire, réservée aux enfants des classes maternelles, est en effet en cours de construction.

La surface totale de la nouvelle implantation est estimée à quelque 320 mètres carrés au sol, sans étage. "Cette décision stratégique consiste à regrouper les deux implantations scolaires, à savoir celle du champs des Sarts et celle du jardin de Sarts, sur un seul et même site", expliquent les autorités communales.

Elle doit également permettre d’améliorer le confort des enfants et des enseignants et de moderniser la petite école communale. "En pratique, le projet aboutira à la création de quatre classes d’environ 48 mètres carrés chacune. L’ensemble sera accessible aux PMR avec, notamment, la création de sanitaires adaptés."

Un espace sécurisé de récréation est également prévu à l'arrière de l'école. "Le design du projet est novateur, alliant bois et brique dans un bâtiment isolé selon les techniques les plus adaptées du moment. Le système constructif en bois est prometteur d'une rapidité d’exécution dans la réalisation du projet. L'ensemble intègre les normes actuelles en vigueur pour les constructions scolaires en matière d'électricité, de sécurité, de ventilation, de chauffage,..."

Le montant total des travaux s’élève à 750 479 euros TVAC. Ceux-ci seront réalisés sur fonds propres et devraient s’étaler sur une période de 100 jours ouvrables. Pendant cette période, des mesures de sécurité préventives sont prises au niveau de la cour de récréation : le chantier est isolé à l'aide de barrières et les espaces et le timing des récréations sont aménagés.

Par ailleurs, il a été demandé préventivement aux parents d'éviter de stationner devant l'école, le parking étant occupé par l'entreprise, et de respecter les horaires de début et fin des cours des cours.