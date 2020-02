La commune s'est quant à elle engagée à ne pas utiliser de pesticides aux abords des chemins et à les entretenir de façon régulière.

En novembre dernier, la commune de Boussu et les classes de troisième et quatrième années des écoles primaires du Champ des Stars et du Grand-Hornu signaient une charte à finalité écologique. Les élèves avaient ainsi choisi un chemin qualifié « chemin au naturel », à améliorer en termes de biodiversité. Après quelques semaines de réflexion, il était temps de passer à la concrétisation.

C’est ainsi que les enfants ont réalisé des plantations et semis en faveur de la faune et de la flore locale le long des deux chemins adoptés. Du côté de l’école du Champ des Sarts, le chemin des Bouleaux se garnit désormais d’une haie constituée de 15 plants de charme, de petits arbustes à fruits (du cassis), de tilleuls cordata et d’une bande fleurie. Un pommier a également été planté dans le cercle central.

Du côté du Grand-Hornu, le sentier du bonheur porte bien son nom : une haie faite de néflier, noisetier, cerisier à grappes, aubépine, pommier sauvage et sureau a été plantée. De petits arbres fruitiers (groseiller, pommier, cerisier) et une bande fleurie donnent également un caractère « belle époque » à l’établissement scolaire.

De son côté, la commune de Boussu s’est engagée à ne pas utiliser de pesticides aux abords des chemins et à les entretenir de façon régulière. La prochaine étape consiste en une animation autour des gites à insectes. Elle aura lieu le 20 avril pour l’école du Grand-Hornu et le 27 avril prochain pour les élèves du Champ des Sarts.