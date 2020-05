Il s'agit d'une initiative du groupe Echo et de ses conseillers communaux.

Un petit sourire est venu se fixer sur le visage de chacun des résidents des maisons de repos de Boussu ce vendredi. En ce jour du 1er mai et de sa traditionnelle distribution de muguets, les 470 résidents ont été gâtés avec un brin de cette fleur porte-bonheur. "Nous avons acheté 470 brins de muguet dans une jardinerie de Boussu afin de les offrir à tous les résidents des quatre maisons de repos de l'entité", explique Guy Nita, l'ex-échevin Ecolo devenu conseiller communal Echo.

Avec d'autres membres de son groupe, ils ont déposé les 470 brins de muguet au Home Guérin, à la Résidence Caraman, aux Glycines et à la Résidence Vedette. "Nous ne sommes évidemment pas entrés dans les maisons de repos. Nous avons convenu avec les directions que nous passerions et l'un des membres du personnel nous attendait à l'entrée pour réceptionner les fleurs."

L'objectif était évidemment d'apporter une petite dose de bonne humeur aux résidents. "Nous avons voulu mener cette petite opération simplement pour leur apporter un peu de chaleur et de bonheur", poursuit Guy Nita. "Les maisons de repos connaissent une période très compliquée et beaucoup de résidents souffrent du manque de lien avec leur famille. J'ai moi-même perdu mes deux beaux-parents du Covid-19 et mon fils a été hospitalisé donc nous sommes tous touchés de près ou de loin par ce virus. Nous voulions un peu égayer cette situation."