C’est un véritable drame qu’aucun parent ne devrait avoir à connaitre. Ce jeudi, les funérailles d’Erin Pletinckx, 12 ans, seront organisées à Boussu. La jeune fille est décédée à l’hôpital de Jolimont, après y avoir été admise à la suite d’une chute de cheval survenue dimanche, en dehors du manège selon Sudpresse. Malgré sa prise en charge et une longue opération, elle est décédée ce mardi des suites de ses blessures.

L’annonce de son décès a suscité une vague de tristesse et rapidement, les messages de condoléances et de soutien à l’attention de la famille et des proches ont afflué sur les réseaux sociaux. "En pensée avec ses parents. Erin était une jeune fille au grand cœur… Un ange parmi les étoiles", écrit l’une. "À toi jolie chérie, toi l'incontournable fan de Disney. Je n'arrive pas à y croire, la vie est tellement injuste. Tu resteras à jamais dans notre cœur ma chérie. Prends soin de ta famille de là où tu es princesse", écrit une autre.

Sa maman, Aristiane, a elle aussi tenu à s’exprimer malgré la douleur. "« Ma merveilleuse, mon adorée, comme j’aurais aimé te garder près de moi. Tu laisses un trou béant dans mon cœur, mais je te promets d’être à la hauteur. Je t’aime mon bébé. Merci d’entourer mon ange de votre amour, elle en a semé partout autour d'elle." La grand-mère a également adressé quelques mots à l'attention de sa petite-fille. "Je n'aurais jamais osé imaginer que le destin allait t'arracher à moi ma princesse. Toi, mon trésor qui était pleine de vie, c'est injuste de t'enlever à nous qui tenions tant à toi. Je ne pensais jamais vivre un tel drame, une telle horreur, mais la douleur la plus terrible, c'est celle que ton frère et tes parents ressentent. Nous serons tous présents pour les entourer de notre amour mais ils auront besoin de ta force et de ton courage. Alors de là-haut, veille sur eux ma princesse."

L’adolescente, en plus d’être une fane inconditionnelle du monde Disney, était aussi l’amie des animaux. "Une boite à dons au profit de l’Etoile de Bonté sera mise à disposition. Un clin d’œil à sa générosité extraordinaire", ajoute sa maman. Élève de l’école primaire de la Nichée studieuse, à Boussu, Erin aurait dû faire sa rentrée dans l’enseignement secondaire en septembre prochain, au sein du Lycée Charles Plisnier.

La rédaction de La Dernière Heure présente ses condoléances à la famille et aux proches de la jeune Erin.