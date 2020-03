Le programme de la ducasse est totalement repensé afin de faire face à une éventuelle annulation.

Les mesures prises pour endiguer la propagation du Covid-19 touchent tous les secteurs et provoquent l’annulation en cascade de nombreux événements. La durée de la crise étant à ce jour totalement inconnue, les organisateurs se retrouvent dans la plus totale incertitude quant à la tenue ou à la suppression de leurs activités.

C’est le cas du comité des Amis du Calvaire. "Financièrement, nous ne pouvons pas nous permettre de payer des acomptes pour les groupes et musiciens que l’on ne récupérera pas à moins d’un mois des festivités si celles-ci étaient annulées", explique Guy Rosez, trésorier du comité. "On parle d’un budget de 7000 à 8000 euros. Sans certitude et sans garantie de retour, nous ne pouvons pas investir."

Les membres ont donc décidé de revoir leur plan. "À ce stade, nous n’annulons pas la ducasse parce qu’elle existe depuis 20 ans et anime tout un quartier. Mais le concept est modifié. Pour éviter les rassemblements massifs, nous partons sur un barbecue avec karaoké le vendredi, une brocante, un crossage et des animations musicales le samedi, et enfin, un apéritif musical le dimanche, sans sortie de cortège."

Évidemment, le programme sera soumis à l’évolution du contexte sanitaire. "Nous devons admettre que nous sommes peu optimistes… Notre événement est prévu le week-end qui suit Pâques et nous avons le sentiment que les mesures de confinement seront encore d’actualité. Mais si nous devons annuler, l’investissement est moins important donc les pertes également."

Le comité, comme tout organisateur en ce moment, croise bien sûr les doigts pour que ce cauchemar soit derrière nous. Si cela ne devait pas être le cas, la ducasse du Calvaire serait annulée et organisée dans sa formule originale en 2021.