À n’en pas douter, de nombreux Boussutois ont déjà bloqué la date dans leur agenda ! Après un an de confinement forcé, Bouboule s’apprête à faire son grand retour lors de sa traditionnelle kermesse. Cette dernière sera organisée sur la place d'Hornu, le dernier week-end du mois d’août, soit les 27, 28 et 29 août prochain. Tout au long de ces trois jours, la petite commune boraine vivra au rythme des festivités dont elle a été privée l’an dernier, crise sanitaire oblige.

Le coup d’envoi sera donné vendredi. Une brocante nocturne sera proposée aux badauds (des emplacements sont encore libres et peuvent être réservés via le 0477/21 99 20) tandis que sur scène, l’ambiance montera d’un cran. En tête d’affiche, l’on retrouvera l’un des cover officiels de Georges Michael, James Bermingham. Spécialement venu d’Irlande pour l’occasion, ce dernier interprétera les plus grands tubes de l’icône de la pop, disparue en 2016. La djette Nikki Sanchez clôturera cette première soirée musicale.

Le lendemain, le chapter Harley Davidson Mons-Borinage proposera une balade moto. Organisée en collaboration avec Bertrand Caroy, inspecteur au sein de la zone de police boraine et membre du chapter, cette dernière sera ouverte à toutes les marques. Le départ est prévu à 11 heures depuis la place d’Hornu et se terminera aux alentours de 14 heures au pied de la scène, sur laquelle on retrouvera Johnny Cadillac.

Proclamé meilleur sosie de France et de Belgique, le septuagénaire reprendra les succès du Taulier et fera chanter le public avant de laisser la scène à Mister Cover, que l’on ne présente plus dans la région. Le groupe belge, qui s’apprête à célébrer son 20e anniversaire et qui a déjà rempli deux fois Forest National, s’est imposé comme une référence majeure des groupes de reprises et d’animations populaires. Véritable phénomène scénique, il devrait enflammer la foule avant que Jean-Noel Hovinnes, DJ connu pour les soirées Palladium, n’assure la fin de soirée.

La kermesse se clôturera en présence d’Hélène Ségara, dont l’année 2021 a marqué le grand retour. L’artiste française aux près de 30 ans de carrière en profitera pour reprendre les incontournables de son répertoire tout en présentant son 7e album de chansons originales, Karma. Boussutois et Hornutois assisteront ensuite au traditionnel brûlage de la mascotte au chapeau boule et au feu d'artifices. Compte tenu du contexte sanitaire, le port du masque restera obligatoire tout au long de ces festivités, très attendues par la population.