Ultra-médiatisé, le rappeur français se produira le 9 août prochain.

Pour sa huitième édition, l’organisation du Summer Music Festival entendait frapper fort. En mars dernier, un premier nom était lâché : Lacrim assurera la tête d’affiche du dimanche, journée spécialement dédiée au rap urbain.

Non content de cette première annonce, les frères Vanderhaeghen continuent sur leur lancée en s’offrant la présence de Kaaris, particulièrement médiatisé ces derniers mois alors qu’il devrait prochainement affronter Booba lors d’un combat MMA. Le rappeur français se produira donc sur la scène du parc du château de Boussu le vendredi 9 août prochain.

Simplement armé de ses mots et de son micro, Kaaris enchaînera les tubes d’Or Noir, son premier album, les titres de Le Bruit de mon Âme, d’Okou Gnakouri ou de son dernier projet certifié disque d’or : Dozo.“Au-delà du buzz qui entoure l’artiste, c’est quelqu’un qui est écouté et suivi sur les réseaux sociaux par des dizaines de milliers de jeunes”, explique Richard Vanderhaeghen, co-organisateur du festival.

“Le vendredi est traditionnellement une journée plus populaire. L’an dernier, c’est Maitre Gims qui assurait la tête d’affiche. Cette année, nous accueillons Kaaris et deux autres artistes.” Pour la fratrie Vanderhaeghen, l’objectif reste inchangé d’année en année : proposer une affiche variée qui plaira au plus grand nombre.

Pour rappel, le Summer Music Festival, c'est trois jours de musique, trois scènes, 72 heures de folie, plus de 100 artistes sur scène, un village associatif, un village pour enfants, un village gustatif, une zone vip et, pour la toute première fois, une zone ultra-vip avec vue directe sur la scène principale. Avec des artistes populaires et confirmés mais également des talents émergents, l’organisation semble avoir trouvé la recette du succès : l’an dernier, 30 000 festivaliers avaient répondu à l’appel. Cette année, elle espère passer la barre des 40.000 visiteurs.

Le Summer Music Festival en pratique

Quand ? Les 9, 10 et 11 août prochain

Où ? Dans le parc de la gare, rue du Moulin à Boussu

L'affiche ? Kaaris, Lacrim, DJ Juicy M, DJ Furax, Lester Williams & Lennert Wolfs, Shurakano, Mademoiselle Luna, Francis Mercier, Deejay Valeuu, Deejay Jean-Noel Hovinne, Onavlis, Alkpote et bien d'autres

Le prix? 25 euros pour un jour, 36 euros pour le pass trois jours, 69 euros pour le pass trois jours VIP. Les tickets sont disponibles sur le site officiel (https://www.summermusicfestival.be) et au MediaMarkt de Jemappes

Infos et réservations : https://www.summermusicfestival.be