C’est une reprise qui était particulièrement attendue par Monique Celestri mais aussi par les participants. Les ateliers d’Art Thérapie viennent en effet d’être relancés à Boussu, au sein du centre culturel. Lors de ceux-ci, la sculpture et la peinture représentent une échappatoire aux soucis du quotidien et à la morosité, le tout dans une ambiance conviviale et sans aucun prérequis artistique nécessaires.

"Les ateliers ont lancé environ deux ans avant la pandémie et ont dû être stoppés pendant la crise", explique l’artiste. "Lorsque les restrictions sanitaires sont devenues plus souples, la volonté de relancer les ateliers était bien présente. Lorsqu’ils ont été lancés, on a rapidement pu constater qu’il y avait une demande, un certain engouement. Le fait de les organiser à raison d’une fois par mois n’était d’ailleurs pas suffisant, selon les participants."