"On dirait la brousse", "la place verte n'a jamais aussi bien porté son nom, même un chat n'arriverait pas à retrouver ses jeunes", "Un désastre". Ce sont quelques-uns des commentaires que les élus boussutois peuvent lire en ce moment sur les réseaux sociaux concernant l’état des cimetières et espaces verts de l’entité. Il est vrai que la nature a quelque peu repris ses droits et qu’en ce moment, les mauvaises herbes sont légion.

Du côté du collège communal, on ne nie certainement pas les faits. "Nous sommes bien conscients de la situation et nous n’en sommes pas ravis mais nous faisons avec les moyens dont nous disposons", insiste Jean Homerin (PS), échevin en charge de l’environnement et des cimetières. "Certains estimeront probablement que nous nous cherchons des excuses mais plusieurs raisons expliquent une telle situation."