Une dernière chance est lancée aux familles qui n’auraient pas encore bénéficier d’une intervention forfaitaire de 50 euros dans les frais d’affiliation des sportifs boussutois, âgés entre 6 et 18 ans. La commune avait en effet annoncé boucler l’opération « chèque sport » le 30 septembre dernier. Elle est finalement prolongée jusqu’au 30 novembre prochain. L’initiative a été lancée par l’échevin en charge des sports afin d’encourager chacun à la pratique d’une discipline sportive.

"Les secrétariats des clubs sportifs ne fonctionnant pas tous à la même vitesse, le Collège communal a décidé, pour éviter toute discrimination administrative, d'allonger la date de dépôt des documents à rentrer par les familles au 30 novembre prochain. Il s’agit d’un ultime délai", confirme-t-on du côté de l’administration communale, qui a multiplié les aides à l’égard des familles notamment afin de permettre une relance de l’économie post-crise.

Concrètement, deux enfants au maximum par famille peuvent bénéficier de ce coup de pouce financier. Ils doivent être âgés entre 6 et 18 ans, être domicilié sur l’entité de Boussu et être affilié à un club sportif de Boussu ou non, pour la saison sportive 2021-2022. Pour y prétendre, les familles devront remplir une attestation sur l’honneur sur la paiement de la cotisation, une attestation sur l'honneur du club d'affiliation sur le même sujet, fournir une copie de la carte d'identité de l'enfant et une preuve bancaire de paiement de la cotisation de la saison sportive 2021/2022.

Les attestations-type sont à solliciter et à renvoyer par courrier à l’administration communale, service des sports, rue Grande n° 71 à Hornu 7301 ou par e-mail sur : sports@boussu.be. Davantage d’informations peuvent être obtenues via le numéro suivant : 0498/90 83 73. À ce jour, ce sont déjà près de 200 familles qui ont introduit une demande d’intervention forfaitaire au profit de leurs enfants. Reste donc aux autres à saisir l’opportunité qui leur est laissée.