Le conseil communal de la jeunesse de Boussu milite une fois de plus pour garder la propreté au sein de l’entité. L’échevine des services jeunesse et du Plan de cohésion sociale, Sandra Narcisi, et son équipe vont se mobiliser ce week-end autour de l’opération "Mon quartier propre". Les familles boussutoises sont invitées à prendre part à l’initiative par groupe de quatre personnes.

Les citoyens participants recevront tout le matériel nécessaire au nettoyage de leur quartier. "Les familles désireuses de participer à l’évènement recevront un "kit propreté" comprenant sacs poubelles et gants", explique Jean-Claude Debiève, bourgmestre de Boussu. "Les sacs poubelles devront être déposés, une fois remplis, dans un des sites de collecte les plus proches. Ces sites se situent à la bulle à verres du quartier de l’Alliance, à la place Saint-Charles de Boussu-Bois, à la gare et à l’école du Foyer Moderne à Boussu ainsi qu’à la place Quinchon à Hornu et l’école du Grand-Hornu."

Des cadeaux seront à gagner tout au long de l’évènement. "Chaque famille est invitée à envoyer une photo en pleine action", poursuit Jean-Claude Debiève. "La plus originale sera récompensée et toutes seront publiées sur la page Facebook de la commune de Boussu, moyennant l’accord des participants.". Les photos devront être envoyées à l’adresse mail suivante : jeunesse@boussu.be.

Les inscriptions pour l’opération "Quartiers propres" se font par téléphone au 0471/078.780 ou au 0476/404.570. Il est également possible de le faire par mail à l’adresse jeunesse@boussu.be. Les citoyens volontaires devront y spécifier le nombre de participants par bulle familiale. L’évènement commence dès ce vendredi 07 mai et prendra fin ce dimanche 09 mai.