La campagne de vaccination se poursuit et dans la région, nombreux sont les citoyens à être orientés vers le centre installé au sein de l’Espace Magnum, à Colfontaine. Ce qui n’est pas sans poser quelques problèmes, notamment en matière de mobilité, puisque ceux qui s’y rendraient en bus n’ont que deux possibilités : descendre soit à l’arrêt de la rue de Wasmes, soit sur la place de Wasmes. Dans les deux cas, ils doivent parcourir la distance restante à pied.

Ce qui n’est évidemment pas toujours possible, comme l’ont souligné des élus Ecolo à Boussu. "Nous en sommes bien conscients et avons débuté nos discussions il y a déjà plusieurs semaines afin de tenter de trouver la solution la plus adaptée", explique le bourgmestre de Boussu, Jean-Claude Debiève (PS). "Nous sommes en contact avec les TEC, nous avons encore abordé le sujet ce mercredi matin."

Pour le collège communal boussutois, il est important que personne ne soit laissée sur le carreau pour cause de mobilité réduite. "Il serait même opportun que le bus puisse s’engager dans le parking de l’Espace Magnum et déposer les citoyens à proximité immédiate de l’entrée. À ce stade, la vaccination concerne principalement les personnes âgées, les difficultés peuvent donc être réelles." Mais les élus ne comptent évidemment pas seulement sur le bon-vouloir des TEC.

"À ce jour, nous n’avons pas réellement eu de demande mais nous allons évidemment faire le nécessaire. Nous avons entamé les discussions avec le plan de cohésion social et le CPAS afin que des véhicules, par exemple le taxi social, soient mis à disposition mais tout cela ne s’improvise pas." Qui pourra accéder à ce service et selon quel protocole sanitaire ? La question doit encore être tranchée. Objectif, éviter à tout prix de devenir un vecteur de contamination.

"Nous devons aussi prévoir du personnel qualifié autre que le chauffeur car certains citoyens pourraient réagir au vaccin et se sentir mal. Nous souhaitons faire les choses correctement et nous organiser : ce sont des déplacements qui vont devoir être assurés tous les jours, plusieurs fois par jour et pendant plusieurs mois."

Les citoyens qui souhaitent prendre des renseignements, recevoir de l’aide pour l’enregistrement du rendez-vous ou solliciter une aide au déplacement peuvent prendre contact avec la cellule covid de l’administration communale de Boussu via le 065/71 73 13 ou le 065/73 13 92.