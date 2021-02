C’est la fin d’une saga. Le conseil communal de Boussu vient en effet de faire marche arrière et d’abandonner ses projets d’acquisition de l’ancienne brasserie Pecher, située rue du Moulin à Boussu. En 2013 pourtant, le collège communal avait voté à l’unanimité la décision de principe pour l’achat, par expropriation pour cause d’utilité publique, du bâtiment, abandonné depuis de nombreuses années.

Mais les années ont passé et aujourd’hui, la commune n’a plus ni les moyens, ni l’envie de se mettre pareil projet sur le dos. "Nous proposons de nous désengager de la problématique et d’abandonner purement et simplement l’acquisition de ce bien de 2050 mètres carrés", expliquait au dernier conseil Michel Vachaudez (PS), échevin en charge de l’urbanisme. Une proposition qui a été suivie par l’ensemble des élus.