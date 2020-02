Certains riverains avaient encore espoir qu'une fois les travaux terminés, les bus reprendraient leur itinéraire habituel

Travaux obligent, il n’est pas rare que certaines lignes de bus soient déviées et les itinéraires adaptés. Du côté de Boussu, depuis deux ans, on s’inquiète du caractère définitif de la déviation instaurée pour la ligne 2, qui permet notamment de relier Mons à Dour. Une pétition lancée à l’époque refait régulièrement surface et les signatures continuent à s’accumuler. Probablement pour rien puisque du côté des TEC, la décision a été prise.

Et elle n’est pas nouvelle. « La déviation est définitive depuis déjà deux ans », explique-t-on du côté des TEC Hainaut. « Auparavant, les bus de la ligne 2 empruntaient les rues du Tour, de Bavay et des Wallants avant de rejoindre le centre-ville de Dour. Aujourd’hui, ils passent par la rue Yassinte, Armegnies et remontent ensuite vers Dour. Ces rues ne bénéficiaient que de faibles désertes avant ce changement. »

Plusieurs critères ont par ailleurs fait pencher la balance au moment de trancher. « Des réclamations de riverains ont été formulées du côté de Dour et certaines voiries de l’itinéraire précédent n’étaient clairement pas adaptées au passage de bus accordéon. Ces décisions ne sont pas prises sur un coup de tête. Nous comprenons que pour certains usagers, ces changements soient moins confortables mais ils nous ont permis de renforcer les désertes dans certains quartiers. »

Et de poursuivre : « Les distances entre deux arrêts sont certes un peu plus grandes mais elles ne sont pas excessives. Il reste par ailleurs deux autres lignes de bus pour les personnes qui ne pourraient parcourir ces distances, à savoir la ligne 7 et la ligne 28. » La décision de la société de transport en commun est donc bien définitive. « Nous pensions que les utilisateurs et les communes étaient informées mais il semble que la communication ne soit pas bien passée à l’époque. »

David Brunin, conseiller communal Agora à Boussu, souhaitait de son côté interrogé la majorité sur cette problématique. Riverain concerné par ces modifications, il avait lui aussi signé la pétition. « On nous demande de prendre les transports en commun mais rien n’est fait pour que ce soit possible ou aisé », regrette-t-il. « Pour les personnes âgées ou pour les enfants, très nombreux à emprunter la ligne 2, ces modifications au niveau du parcours changent vraiment la donne. » Visiblement, il faudra composer avec la décision des TEC.