Les travaux débuteront le 24 février prochain.

Il faudra encore patienter quelques jours avant qu’ils ne débutent… Et ensuite patienter pour qu’ils prennent fin. À partir du 24 février prochain, les engins de chantier prendront leur quartier aux alentours de la place Barabas (rue Dendal), à qui les autorités communales offrent une petite cure de jouvence bien méritée.

"Les places sont des endroits de partages et d’échanges privilégiés pour la population", estime-t-on du côté du collège communal. "C’est dans cet esprit que nous avons rénovons le kiosque de la place de Boussu (en cours de finition, NdlR), après avoir rénové la mythique place Saint-Charles de Boussu-Bois. Les travaux de rénovation de la place Barabas s’inscrivent dans le prolongement logique de cette décision stratégique."

Le chantier sera donc lancé dans 15 jours et devrait s’étalier, si tout se passe bien, sur une période de 70 jours ouvrables. Les travaux ont été confiés l’entreprise TRBA, de Péruwelz, et représentent un montant de 114 046 euros (TVA comprise). Ils prévoient donc la remise en état de la place via du terrassement, la pose de nouvelle fondation et d’un nouveau revêtement en hydrocarboné, la réorganisation du stationnement via du marquage au sol, des plantations et l’aménagement d’une zone de repos.

Dans un second temps, d’autres aménagements pourraient voir le jour. Pour coller à son idée que les places doivent avant toute chose être des lieux de rencontres conviviaux, la commune prévoit l’installation d’aides de jeux pour les enfants. Une belle manière de rentre un "aspect ludique et familial au quartier." Une fois ce chantier terminé, restera à procéder à la rénovation de la place d'Hornu et de celle de Boussu. Pour cette dernière, les démarches se poursuivent. Le collège espère obtenir toutes les autorisations nécessaires à l'issue des vacances d'été. Après quoi il faudra lancer l'appel d'offres.