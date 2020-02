Le bâtiment qui menaçait de s'effondrer a été stabilisé.

C’est une bonne nouvelle pour la mobilité et plus globalement pour les habitants de la rue et du quartier. Ce jeudi après-midi, la route de Dour sera rouverte à la circulation. La façade du bâtiment situé à l’intersection de la rue de l’Église et de la route de Dour présentait des signes de menace d’effondrement. Par mesures de précaution, la route de Dour avait été fermée à la circulation et aux piétons la semaine dernière.

Le bâtiment a finalement pu être consolidé par son propriétaire. L’édifice étant stabilisé, il n’y a plus aucun risque et les mesures prises par sécurité peuvent être levées. Les services techniques communaux de Boussu rouvriront donc la voirie dans le courant de cette après-midi, dès réception du rapport du bureau d’études concerné.

Dans un premier temps, un périmètre de sécurité avait été établi, une déviation installée et un arrêté de démolition pris le bourgmestre. La démolition ne sera finalement pas nécessaire, au soulagement du propriétaire mais également des riverains voisins qui auraient sans nul doute été impactés d’une façon ou d’une autre.