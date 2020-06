Le monde de la nuit n'a pas encore pu reprendre ses activités. Un coup dur pour le gérant de ce nouvel établissement.

C’est ce qui s’appelle un coup dur. En mars dernier, après plus de six mois de travaux, le B-Bar ouvrait enfin ses portes à Boussu. Une semaine plus tard, crise de covid-19 oblige, le bar fermait. Trois mois plus tard, malgré l’entrée dans la phase trois de déconfinement, le gérant n’entrevoit toujours aucune possibilité immédiate de réouverture.

"Je ne discute pas du tout les mesures prises jusqu’ici, elles étaient nécessaires", insiste Mohammed Belghezli. "Ce que je déplore aujourd’hui, c’est que le monde de la nuit soit le grand oublié du déconfinement. Nous sommes dans l’incertitude, nous pourrions ne pas rouvrir avant septembre. Trois mois de plus, c’est difficilement tenable, plus encore sans aide supplémentaire."

Le gérant a en effet de nombreuses charges à payer. "J’ai un loyer important, des fournisseurs à payer car nous venions d’ouvrir et avions donc fait des stocks. Nous n’avions pas pu anticiper la fermeture. Chacun fait un geste, tous sont compréhensifs. Mais l’argent continue à sortir des caisses alors qu’il n’y rentre plus depuis déjà trois mois. C’est compliqué…"

Dans les discothèques et bars de nuit, envisager une réouverture dans de strictes conditions de distanciation physique parait difficile. "Je ne pense effectivement pas que ce soit tenable. Nous misons beaucoup sur l’ambiance et si les gens doivent se tenir éloignés les uns des autres, cela n’a plus beaucoup de sens."

Le Boussutois espère désormais que la situation sanitaire s’améliorera mais plus encore, que le gouvernement se penchera à nouveau sur la question. "J’espère qu’ils n’attendront pas que trois nouveaux mois soient passés pour nous permettre de rouvrir. Bien souvent, le milieu de la nuit est considéré comme un secteur dispensable. Les gens ont pourtant l’envie et même le besoin de se distraire, de s’amuser."

Et de poursuivre : "Selon moi, il faut absolument refaire le point dans un mois. Si la manifestation de Bruxelles n’a pas donné lieu à une nouvelle vague de contamination, je présume que l’on pourra dire que le virus ne circule plus que très peu… Pourquoi dès lors nous contraindre à rester fermer ?" Les cafés et bars ayant rouvert leurs portes ce lundi, Mohammed Belghezli pourrait envisager une réouverture "classique". Mais ce dernier ne souhaite pas mettre à mal son concept après seulement une semaine d’ouverture. Il s'en remet donc aux décisions gouvernementales.