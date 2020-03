Toujours par mesure de précaution face à l'épidémie de covid 19.

Alors que le nombre de cas de covid-19 continue de grimper, on pouvait s’attendre à différentes mesures de précaution de la part des autorités locales. À Boussu, le centre culturel vient d’annoncer la suspension de l’ensemble de ses activités. "En raison du contexte sanitaire actuel et par mesure de précaution, les pouvoirs locaux ont décidé d’anticiper la phase trois et de suspendre toutes les activités en lieu confiné", peut-on lire sur la page Facebook du Centre.

Toutes les activités prévues sont donc suspendues jusqu’à nouvel ordre. "Nous procéderons cette semaine au remboursement des réservations en prévente." Notons que la semaine dédiée à Naples devait être marquée par deux moments forts : une séance cinéma programmée à e mercredi 11 mars et une soirée concerts-dégustation dédiée à la ville italienne ce samedi soir. Ces deux rendez-vous sont donc annulés.