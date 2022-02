Les travaux de construction du champ photovoltaïque sur l’ancien bassin dit à schlamm, à Boussu-Bois, se terminent. La société exploitante, Green Energy 4 seasons, avait jeté son dévolu sur ce site abandonné afin de lui offrir une seconde vie, à l’instar ce qui avait été fait sur le site du Rieu du Cœur à Quaregnon. Les panneaux photovoltaïques occupent désormais la moitié du site, d’une superficie totale de 13 hectares, et seront très prochainement opérationnels.

La prochaine étape sera réalisée ce vendredi, avec la pose d’une cabine électrique au niveau de la jonction entre la Rue Saint-Antoine et la Voie des Morts. "Les travaux d’Ores sont terminés, ce qui nous permet effectivement de procéder à l’installation de la cabine", explique Vincent Vanderveken, développeur de projets en énergie durable. "Les panneaux vont pouvoir être connectés et nous produirons de l’énergie verte à partir du printemps et ainsi profiter des belles journées ensoleillées."