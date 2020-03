Quelques restrictions d’usage seront mises en place afin d’éviter la propagation du coronavirus.

Le Coronavirus n’a pas eu raison du marché de Boussu. Le marché dominical de la ville est, en effet, maintenu avec quelques restrictions. Seront autorisés, les maraîchers abonnés qui vendent des denrées alimentaires, comme les commerces de secteur. Les étals alimentaires des marchés seront également admis mais l’espace entre les clients (entre eux) et les clients-commerçants devra être de minimum 1,5m.

Tous les marchés organisés la semaine, y compris à Hornu, sont maintenus dans leur configuration habituelle, avec la même restriction d'usage. Des masques arriveront pour les professionnels de terrain dans le but de réduire les risques de propagation du Covid 19. L’objectif est également d’assurer et sécuriser les visites des personnes supposées être infectées et assurer la protection sanitaire des professionnels de la santé.

La liste des bénéficiaires, pour la commune de Boussu-Hornu, est établie. Ils seront prévenus des modalités de mise à disposition. Le dispatching se fera en bonne coordination au sein de la cellule de crise du collège boussutois. Collège qui met en application, au jour le jour, les dispositions prises par le CNS.