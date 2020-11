Les dernières annonces du gouvernement fédéral en vue de lutter contre la propagation de la covid-19 datent désormais de plusieurs jours. Pour certains citoyens cependant, certaines mesures restent floues. Se rendre au marché est-il toujours possible ? Pour mettre fin à la confusion, l’administration communale de Boussu a décidé de clarifier les choses.

"À la suite des nouvelles normes déterminées par le gouvernement fédéral concernant l'organisation des marchés, seuls les commerces ambulants, considérés comme "essentiels", seront présents à partir de ce dimanche 8 novembre sur le marché de Boussu." De nombreux maraichers seront donc temporairement absents.

À partir de ce dimanche et jusqu’à ce que les mesures sanitaires évoluent positivement, le marché se tiendra uniquement sur la place, suffisamment grande pour accueillir les marchands autorisés à s’y présenter. Évidemment, certaines règles devront être respectées afin de garantir le déroulement du marché en toute sécurité.

La zone de marché ne pourra pas accueillir plus de 200 personnes en même temps. Les règles de distanciation physique devront être observées. Un comptage synchronisé entre entrées et sorties est prévu, de même qu’un plan de circulation afin d’éviter les croisements entre clients. Le port du masque sera bien sûr obligatoire et du gel hydroalcoolique sera mis à disposition, à l’entrée et à la sortie. Une seule personne par ménage pourra faire ses emplettes, limitées à 30 minutes maximum.

Notons encore que des zones de parking sont accessibles dans les rues Neuve et François Dorzée, sauf à proximité de la place où une zone dite « tampon » est interdite aux véhicules, et sur le parking de l’institut technique et commercial les Aumôniers du Travail.