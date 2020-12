Bonne nouvelle pour les adeptes du marché de Boussu. À partir de ce dimanche 6 décembre, celui-ci reprendra ses quartiers dans des conditions presque "normales." La réouverture des commerces dits "non-essentiels", activée mardi, a en effet modifié la donne sur l’organisation des marchés organisés en extérieur.

Le marché de Boussu qui se faisait, depuis début novembre, en version réduite et sur la place de Boussu, va donc retrouver sa configuration "normale" et s’étendre sur les rues Dorzée, Neuve, Rogier et Guérin. Les parkings de la Gare, Herbint et Grand-Place sont à disposition des habitués du marché boussutois.

Évidemment, certaines mesures restent d’application pour limiter les risques de contagion. Un comptage sera synchronisé entre entrées et sorties. Le port du masque sera obligatoire pour tout le monde, marchands comme clients. Du gel hydroalcoolique sera mis à disposition, tant à l’entrée qu’à la sortie. Aucune consommation "food et drink" ne sera autorité sur le site du marché. Une seule personne par ménage aura accès au site et elle ne pourra pas s’éterniser plus de 30 minutes. Un adulte pourra accompagner un enfant ou une personne à mobilité réduite.