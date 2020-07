En juin dernier, la commune de Boussu annonçait que deux millions d’euros seraient dégagés dans le cadre de l’élaboration d’un plan de relance destinés tant aux citoyens qu’aux commerçants, indépendants et professions libérales. Si les conditions d’octroi de chèques "commerce locale" pour les familles sont désormais connues, celles fixées dans le cadre de primes compensatoires viennent d’être dévoilées.

Les demandeurs devront ainsi répondre à cinq critères d’éligibilité pour y prétendre : être une entreprise ou une personne physique exerçant son activité principale sur l’entité de Boussu, avoir cessé toute activité sur décision du conseil national de sécurité du 14 mars dernier, fournir la preuve de l’octroi de la prime par la Région wallonne et/ou par le gouvernement fédéral, préciser la catégorie (A, B ou C) de reprise des activités et, finalement, s’engager sur l’honneur à avoir repris et poursuivi ses activités depuis le déconfinement et être toujours actif à ce jour.

Le formulaire officiel de la demande de prime est disponible et téléchargeable sur le site internet officiel de la commune, www.boussu.be. Il sera également inséré dans le bulletin communal de juillet, spécial plan de relance, à recevoir en toute boite. Une fois rempli, le formulaire et ses annexes devront être envoyés par mail sur covid@boussu.be ou par voie postale au service Covid, administration communale de Boussu, rue grande n°71 à Hornu.

Rappelons que la prime communale au profit des commerçants, indépendants et professions libérales, privés d’activité durant le confinement, est complémentaire aux primes mises en place par le Gouvernement wallon et/ou par le Gouvernement fédéral. Elle est calculée de manière progressive pour indemniser, au plus juste, la période réelle de l’inactivité professionnelle.

Plus d’informations via le 065/71 73 92 ou 065/71 73 13 (accessible de 8 heures à 14 heures du lundi au vendredi, sauf jours fériés jusqu'au 15 août, et de 9 heures à midi et de 13 heures à 16 heures après le 15 août), ou encore via l’adresse e-mail covid@boussu.be.