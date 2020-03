Une belle manière d'apporter un peu de bonheur aux pensionnaires privés de visites.

Depuis quelques jours déjà, afin d’endiguer la propagation du Covid-19 et surtout de protéger nos ainés, les visites en maison de repos ne sont plus autorisées. Pour ces personnes âgées, parfois déjà bien isolées, cette période de confinement ne sera pas simple à vivre, et ce même si d’autres moyens de communication sont encouragés (téléphone, messagerie instantanée,…).

Du côté de Boussu, l’échevine en charge de la politique du troisième âge et des personnes handicapées, Sandra Narcisi (PS), s’est inspirée de l’initiative lancée dans la région de Wépion par une ergothérapeute. Elle invite ainsi les parents à solliciter leurs enfants, coincés à la maison ces prochaines semaines puisque les écoles sont fermées.

"Vos enfants vont devoir rester à la maison les semaines à venir. Ils vont donc avoir du temps libre, ne serait-ce que dix minutes sur la journée. Si chacun d’entre eux pouvait faire un petit dessin, rédiger un petit mot sur une feuille afin de montrer aux résidents qu’ils ne sont pas seuls,… Un deuxième dessin ou petit mot pour encourager le personnel peut accompagner le premier."

À peine relayée, l’initiative semble faire des émules. De nombreux citoyens ont d’ores et déjà annoncé qu’ils participeraient, photo à l’appui pour certains. Les petites attentions peuvent être adressés au home Guérin, rue François Dorzée, 2 à 7300 Boussu. Nul doute que ces courriers feront naître un sourire sur le visage des pensionnaires en cette période difficile.