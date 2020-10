Certains attendent depuis 30 ans la rénovation de leur rue.

Nous vous relations le mois dernier le désespoir des riverains de la rue des Boraines à Boussu. Ils attendent depuis longtemps la rénovation de cette voirie en piteux état. Trente ans pour certains! Le sujet a été abordé lors du dernier conseil communal avec une interpellation des élus par l'un des riverains.

Le bourgmestre Jean-Claude Debiève regrette cette situation. Mais il expliquait dans nos colonnes que les budgets pour les rénovations de voiries et de trottoirs restent limités et qu'il faut toujours faire des choix , en tenant compte notamment de critères comme l'importance du trafic et la densité de population. Le mayeur s'est engagé à remettre le projet au PIC 2021-2024. Mais les riverains veulent à présent des certitudes.