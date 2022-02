Bonne nouvelle pour les riverains, qui avaient eux-mêmes sollicité ce changement. À partir du 21 février prochain, un changement de sens de la circulation interviendra au niveau des rues de Glattignies, Mahieu et Bergifossé, à Boussu. Dans un premier temps, l’administration entend procéder à une période test et évaluer les éventuels effets bénéfices d’une telle modification. Ceux-ci devraient être perceptibles sur la mobilité, le stationnement et la fluidité du trafic.

"Ce dossier témoigne de la bonne collaboration entre la population, les services communaux et le monde politique, à savoir le collège communal et ensuite le conseil communal", souligne-t-on du côté de la commune de Boussu. "Ce sont en effet les riverains qui avaient initié le processus auprès du service communal des voiries. Ce changement de sens va atténuer les problèmes de circulation et de transit, augmenter les places de stationnement dans la rue Mahieu et éradiquer les conflits de circulation au droit du carrefour des rues Bergifossé, Glatignies et Dorzée."

Afin de ne pas précipiter les choses, une période test est donc prévue, au moins jusqu’au 25 février prochain. En fonction des résultats, une position définitive sera adoptée par les autorités. La population concernée aura elle aussi son mot à dire et pourra faire part de son avis et de ses suggestions auprès du service voiries, via le 0498/90 83 81.